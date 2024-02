Dritto e Rovescio | anticipazioni e ospiti di oggi | 22 febbraio 2024

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista il vicepremier Tajani

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Questa sera, giovedì 22, alle ore 21,25 su Rete 4 torna, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti. Ma di cosa si parlerà? Quali sono gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Paolo Del Debbio intervista il Ministro degli Esteri Antonio Tajani in merito alle più urgenti questioni di politica estera, a partire dalla morte di Alexej Navalny. Con il Vicepremier, spazio anche alla politica interna in vista delle prossime elezioni in Sardegna. Tra glidi Paolo Del Debbio: Claudio Borghi, Pierfrancesco Majorino, Alessia Morani, Stefano ...

Paolo Del Debbio non c'era ieri sera, come ogni giovedì, al timone di Dritto e Rovescio. Il conduttore del programma di Rete 4 ha saltato la puntata per dei ... (europa.today)

News tv. “Dritto e Rovescio” , problemi di salute per Paolo Del Debbio : cosa succede – Nella giornata di ieri, giovedì 15 febbraio 2024, è andato in onda come ... (tvzap)

Paolo Del Debbio torna in sella: stasera è di nuovo a Dritto e Rovescio (ed è pronto agli straordinari): Altro giovedì, ma questa volta c’è Del Debbio. Il conduttore di Dritto e Rovescio torna stasera, dopo la breve assenza di settimana scorsa, con una nuova puntata del talk dalle 21.30, su Rete 4. Il ... libero

Stasera in tv, cosa vedere Film, serie e programmi in onda oggi giovedì 22 febbraio su Rai, Mediaset, La7 (e non solo): Rete 4, ore 21.20: Dritto e rovescio (Approfondimento) Nuovo appuntamento con «Dritto e Rovescio», il talk show in onda in prima serata su Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. Al centro della puntata ... ilmessaggero

Tennis, il rovescio a una mano non c’è più: da Federer a Sinner: tirato come un violentissimo dritto, ma dal lato sinistro («Un pezzo unico, da museo»). Poi c’è un aspetto tecnico, al quale di solito non si pensa: «La mia, da Nastase a Panatta, era una generazione ... corriere