Down dei cellulari negli Stati Uniti | cause da accertare La compagnia AT&T | “Chiamate con il Wi-fi”

Cellulari in tilt negli Usa, problemi a tutti gli smartphone: che succede

(Di giovedì 22 febbraio 2024)dei. Il sitodetector.com, che traccia i dati del traffico, ha registrato a partire dalle 4 ora locale, le 10 in Italia, decine di migliaia di segnalazioni agli operatori di telefonia, tra cui AT&T, Verizon, T-Mobile, Cricket Wireless, UScellular e Consumer Cellular. Gli utenti riferiscono che è impossibile fareo accedere ai servizi. Tra le città coinvolte dal blackout – le cuinon sono ancora chiare – Los Angeles, Chicago, Houston e Atlanta. Secondo quanto riporta la Cnn AT&T ha ammesso di avere un’interruzione diffusa, ma non ha fornito una ragione per il malfunzionamento del sistema “Alcuni dei nostri clienti stanno sperimentando interruzioni del servizio wireless questa mattina. Stiamo ...

