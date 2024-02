Dopo la Xylella la ' St1 fastidiosa' Isolata in Puglia su 6 alberi di mandorlo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) AGI - La campagna pugliese non trova tregua:laPauca che ha sterminato oltre 20 milioni di ulivi negli ultimi 15 anni, ora tocca ai mandorli messi sotto assedio da una nuova sottospecie 'fastidiosissima'. Denominata st1 - o- la variante dellaè comparsa nelle campagne del Barese ed è statasu almeno seidi mandorle. La scoperta è stata fatta grazie ai monitoraggi disposti dall'assessorato regionale all'agricoltura in 100 punti di campionamento dislocati dall'osservatorio regionale fitosanitario in aree confinanti con la zona già contaminata daPauca. Nel corso dei controlli sono stati intercettati 12 insetti vettori che hanno insospettito i tecnici dell'osservatorio. ...