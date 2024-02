Dopo Esselunga anche Stellantis | altra morte sul lavoro Operaio schiacciato da un macchinario ad Avellino

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Un52enne è morto all'interno dello stabilimento FCAdi Prato la Serra, nel nucleo industriale di. Domenico Fatigati, di Acerra, lavorava per conto di una ditta esterna di Foggia, quando è rimasto intrappolato in undel reparto basamento motore. I colleghi sono intervenuti subito in soccorso ma, quando l'uomo è stato estratto, era già morto. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 accorsi sul posto. I carabinieri del comando provinciale dihanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. Segui su affaritaliani.it

Crollo del supermercato Esselunga in costruzione a Firenze - morti degli operai : le foto dopo la tragedia - Sono 3 i morti dal Crollo del tetto nel cantiere di costruzione del supermercato Esselunga di Firenze . Ecco le foto della tragedia (notizie.virgilio)

Calderone dopo la strage Esselunga : “Reato di omicidio sul lavoro? Valutiamo tutto ciò che serve” - “Noi Valutiamo tutto quello che serve per rendere più incisiva l’azione nel contrasto a tutte le forme di irregolarità”. Il ministro del Lavoro, Elvira Calderone , ... (ilfattoquotidiano)

Esselunga - ritrovato dopo cinque giorni di ricerche il corpo della quinta ed ultima vittima del crollo in cantiere - È stato trovato nella serata di martedì, dalle squadre dei Vigili del fuoco, il corpo dell’ultimo operaio disperso nel crollo nel cantiere del supermercato Esselunga a ... (ilfattoquotidiano)

Crollo di Firenze, morte di Luigi Coclite: oggi l'autopsia, sabato il funerale a Collesalvetti: C’è una seconda vittima nel crollo del cantiere Esselunga di Firenze legato all’Abruzzo ... occupata dal cantiere in costruzione del nuovo supermercato in via Mariti dopo che anche l’ultimo corpo è ... ilmessaggero

Morto operaio di una ditta esterna nello stabilimento Stellantis dell’Avellinese. È la 147esima vittima sul lavoro del 2024: Un operaio di 52 anni è morto nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra (Avellino), nell’area industriale di Pianodardine. La vittima, dipendente di una ditta esterna, sarebbe rimasta schiacciata ... ilfattoquotidiano

"Infortuni lavoro, Genova maglia nera in Liguria": la manifestazione davanti alla prefettura: A scioperare, dopo l'incidente mortale nel cantiere per la costruzione di un supermercato Esselunga a Firenze, i lavoratori metalmeccanici ed edili con presidi in tutta la Liguria. Alla manifestazione ... genovatoday