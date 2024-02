Donne e tecnologia | i progetti di Amazon per incentivare le competenze digitali tra le studentesse

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 febbraio 2024 – Una borsa di studio universitaria e un programma di formazione totalmente gratuito, accomunati da un solo obiettivo:lo sviluppo di‘Stem’ (ovvero nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche) tra le giovanidel nostro Paese. È l’impegno annunciato dal colosso dell’e-commerce onlineper rispondere all’esigenza, sempre più impellente in tutta Europa, di accelerare lo sviluppo dispendibili nel mercato del lavoro. La borsa di studio Si chiama ‘women in innovation’ il progetto di borse di studio finanziato dae dedicato alleuniversitarie con un percorso di studi in ambito Stem in sette università ...