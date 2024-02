Don Fabio Masi e la comunità del Vingone: un libro a Villa Bandini

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Firenze, 20 febbraio 2024 - La vicenda delladiè un esempio, certo molto particolare, ma anche significativo, di come si cercò di essere Chiesa negli anni ’60-‘70, con tutte le ingenuità, i limiti, le contraddizioni, ma anche l’entusiasmo di una ricerca di modi più autentici di vivere la fede, sotto la spinta delle innovazioni del Concilio e in dialettica con la Contestazione del ’68. Il Quartiere 3 di Firenze promuove la presentazione venerdì 23 febbraio, alle 17, nella Biblioteca comunale(Sala Paradiso, via del Paradiso 5, Firenze), deldi Maurizio Bassetti, 'Essere Chiesa nel post-Concilio. Laparrocchiale dicon parroco(1964-1982)', Pacini Editore, Pisa 2023. Con ...

Don Fabio Masi e la comunità del Vingone: un libro a Villa Bandini: La Comunità parrocchiale di Vingone con parroco Fabio Masi (1964-1982)', Pacini Editore, Pisa 2023. Con questa iniziativa il Quartiere 3 offre la possibilità di una riflessione sul periodo del ...

