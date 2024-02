Docente colpito con un pugno da uno studente: due mesi di sospensione per il ragazzo e periodo di lavoro riparativo in strutture sociali

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Un duro provvedimento è stato preso dall'Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara nei confronti di unoche ha aggredito un professore durante una lezione di cucina. Ilè stato sospeso dalle lezioni per duee dovrà svolgere undiin una struttura sociale. L'articolo .

Verona, a 25 anni seduce e truffa la sua ex prof: le spilla migliaia di euro, condannato: Un presunto inganno sentimentale perpetrato dall’ex alunno, stando alla ricostruzione accusatoria, con modalità e in circostanze quanto meno «spiacevoli», in particolare «abusando dello stato di ... corrieredelveneto.corriere

Pugno al professore dell'Alberghiero, oggi si decide sulla sospensione dello studente: Una sospensione dalle lezioni a partire da 14 giorni, commutabile a discrezione dell’autorità scolastica in attività di tipo riparativo da svolgere in strutture sociali ... ilmessaggero

Studente sferra un pugno in faccia al professore per un voto negativo: Ancora un altro episodio di violenza nei confronti di un docente si registra nelle scuole italiane ... negativo da parte del professore durante una lezione di cucina, lo ha colpito con un pugno in ... ilgiornale