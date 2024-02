Divorzio Ferragni-Fedez | il piano per allontanare lo scandalo

Divorzio all’italiana in casa Ferragnez: Fedez lascia Chiara e lei toglie la fede. Oppure è solo marketing?

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ma Chiarasi sono lasciati davvero? I fan più accaniti della coppia, distrutti dalla notizia della rottura, si starebbero aggrappando a una speranza in particolare. C’è la possibilità, infatti, che i due influencer abbiano organizzato un fintoper portare una ventata di freschezza al “brand” dopo le tante crisi Segui su affaritaliani.it

Ferragnez ai titoli di coda. Per la coppia, fino a qualche mese fa più glamour dello showbiz italiano, non c'è un lieto fine. Nessun comunicato o di Chiara zione ... (leggo)

Fedez e Chiara Ferragni, Roberta Bruzzone sul rapper: «Ha scaricato la moglie per salvare se stesso, non mi sorprende»: Nel corso della giornata di ieri, l’annuncio pubblicato da Dagospia riguardante la presunta rottura del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni ha rapidamente scatenato un vortice ... leggo

Chiara Ferragni e Fedez separati, lei ha contattato un avvocato divorzista. La madre del rapper: «Ci auguriamo che vada tutto bene»: L'ultima lite, domenica scorsa. Fedez se ne sarebbe andato di casa e non è più tornato. Dopo 5 anni di matrimonio, due bimbi, e una vita postata sui social, Chiara Ferragni e ... ilmessaggero

Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati, chi mantiene l'altro: gli scenari in caso di divorzio: Ferragnez ai titoli di coda. Per la coppia, fino a qualche mese fa più glamour dello showbiz italiano, non c'è un lieto fine. Nessun comunicato o dichiarazione ... leggo