Distretto del Commercio | la bassa Irpinia ospita la Cina

Distretti del Commercio, la crescita dell’economia piemontese passa dai territori

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’amministrazione comunale di Atripalda, tramite l’assessore con delega alGianna Parziale, informa che venerdì 23 febbraio, alle ore 15:30, presso l’aula consiliare, si terrà un’assemblea dei sindaci e delle associazioni di categoria delDiffuso del“ComUnity”, di cui il Comune di Atripalda è capofila. Per l’occasione, porterà i saluti il presidente della Comunità Cinese in Campania “EUROPE HEALTH” dott. Xiao Jiac CEO e FOUNDER – Progetto Med.. I punti all’ordine del giorno saranno: Discussione sulla programmazione delle attività per l’anno 2024. Per l’occasione sarà presentato anche il rendiconto delle attività svolte nel 2023. Relatori – Avv. Paolo Spagnuolo (sindaco di Atripalda); Ing. Gerardo Rizzo (manager di Comunity), Gianna Parziale (assessore ...