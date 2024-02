Disoccupati in Lamborghini | la bella vita dei due fratelli tra fatture false ed estorsione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Reggio Emilia, 22 febbraio 2024 – ”È in disoccupazione e fa vedere che sboccia". Faceva lo splendido ed ostentava sui social unada vip, Samuel Lequoque, tanto che la segretaria tuttofare Stefania Greco e Leonardo Ranati, presunto braccio destro dei, ne parlano in modo preoccupato. In una intercettazione ambientale negli uffici della concessionaria ’Passione Motori’ datata 11 settembre 2020, Ranati si lamenta per la sovraesposizione che rischia di metterli nel mirino della Finanza: "Che poi Samuel lui c’ha questa mania di... Instagram, cioè… non c’è bisogno che loro facciano un’indagine". La donna replica: "È in disoccupazione". E Ranati: "È in disoccupazione e fa vedere che sboccia. Rolex.. Che gira con dei macchinoni… Vive in una casa... secondo te perché è intestata alla moglie? La moglie che c***o fa? ...