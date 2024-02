Diritto alla salute | il Campidoglio apre un tavolo con gli ordini delle professioni sanitarie

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 febbraio 2024 – In occasione della Giornata Nazionale del Personale Sanitario, Socio Sanitario, Socio Assistenziale e del Volontariato, l’assessora alle Politiche Sociali eBarbara Funari ha incontrato, insiemeGarante per i Diritti per le Persone Anziane Laila Perciballi, i rappresentanti deglidi Roma. “Siamo tutti insieme al lavoro – ha sostenuto l’assessora Funari – per tutelare il, alle cure,vita attiva per gli anziani. Ringrazio tutti gli operatori sanitari che, ciascuno con le proprie competenze e professionalità, si spendono ogni giorno nei luoghi della sanità pubblici e privati. Abbiamo aperto un primo ...