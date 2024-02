Dimezzata la pena per lo storico boss del Clan Massaro

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutilaa Bartolomeo, 54 anni residente ad Arpaia ed originario di San Felice a Cancello,del, imputato di falsa dichiarazione. Questa la sentenza della Corte D’Appello dell’Aquila, che accogliendo la tesi dell’avvocato Vittorio Fucci, ha ridotto lada 1 anno e 4 mesi a 8 mesi. Ilè detenuto nel carcere di massima sicurezza di Augusta per altre condanne in relazione a diversi reati, tra cui 2 omicidi aggravati dal metodo mafioso e associazione camorristica. L’uomo, che ha a carico numerosi precedentili, è ritenuto dalla magistratura un elemento di vertice del gruppo di fuoco del...

