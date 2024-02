Di Lorenzo | «Abbiamo fatto un passetto importante Ora ce la giocheremo nel ritorno»

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il capitano del Napoli, Giovanni Di, ha parlato a Prime Video nel post partita della sfida contro il Barcellona Una partita preparata in un allenamento: «In un allenamento e mezzo. Però la squadra si è resa subito disponibile. Sappiamo che dobbiamo fare di più ma oggi si èunin avanti e ce lanel» Il gol di Osimhen? «Victor è un campione. € tornato con la testa giusta come sapevamo. Ci darà una mano nelle partite che restano» Il? «Il pensiero è che è tutto aperto. Aver trovato il pareggio è stato, ora andremo lì e ciil passaggio del turno che èper tutti» L'articolo ilNapolista.

Napoli-Barcellona 0-0: parte forte il Barça, primo tempo in corso: Ha avuto un ottimo impatto con la squadra ... In difesa la linea a quattro è formata da Di Lorenzo e Olivera sulle fasce, Rrahmani e Juan Jesus al centro. In mediana Lobotka in cabina di regia, ai ...

Le “Finzioni” di Borges sbarcano venerdì 23 febbraio a Grottammare: Abbiamo deciso di rinchiuderci nel labirinto di Borges perché riconosciamo a Borges la paternità del concetto di rete espresso in forma letteraria. Poco importa se oggi la Biblioteca di Babele non sia ...

Doha 2024, i vicecampioni del mondo Bruni e Nicosia raccontano la loro esperienza: Savona. A pochi giorni dalla conquista della medaglia d’argento nella finale valevole per il primo posto ai campionati mondiali 2024 di Doha, terminati con la vittoria della Croazia sull’Italia per 15 ...