Deteneva materiale pedopornografico | arrestato dai Carabinieri

Successivi approfonditi accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria permettevano di rinvenire a suo carico una ingente quantità di materiale pedopornografico che lo stesso deteneva sia su

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 22 febbraio 2024) un 30enne residente in Provincia di Avellino Nella serata di ieri idella Compagnia di Mirabella Eclano hannoun 30enne residente in Provincia di Avellino, condannato per aver detenuto. I fatti risalgono all’anno 2021, quanto l’interessato venne trovato in possesso dimultimediale del quale la Legge vieta ogni forma di detenzione o diffusione. I militari hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Napoli dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile. L’uomo, che è finto presso la Casa Circondariale di Avellino, dovrà scontare una pena di due anni e quattro mesi. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo ...