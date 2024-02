Denunciato per la truffa dello specchietto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 febbraio 2024) È ancora uno degli inganni più diffusi, un vero e proprio furto che coinvolge come potenziali vittime le categorie più esposte, neopatentati, donne e anziani. La ‘’ ha portato, su segnalazione di un automobilista, all’identificazione e denuncia di un giovane di 23 anni, deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di tentatae violenza privata. Ad operare il personale del distaccamento di Todi della Sezione Polizia Stradale di Perugia: la vittima, un cittadino italiano di 75 anni, ha raccontato ai poliziotti di essere stata avvicinata dal conducente di un’altra auto che, dopo avergli lampeggiato con i fari, l’ha accusato di aver danneggiato lodella sua auto intimandogli di fermarsi per verificare il danno. L’anziano, a quel punto, insospettito, e temendo ...