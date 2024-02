Decine di raid israeliani su Rafah | Medio Oriente | il pugno di ferro di Netanyahu

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Proseguono isulla Striscia di Gaza. La scorsa notte segnalati una decina di attacchi contro. Intanto Medici senza frontiere ha chiesto spiegazioni a Israele per l'uccisione di due familiari del personale della ong che si trovavano in un rifugio colpito dai bombardamenti. Secondo Msf "tutte le parti in guerra sono regolarmente informate della posizione e della presenza delle équipe di Medici senza frontiere in luoghi specifici". E riprendono i colloqui al Cairo per arrivare a una tregua. "E' possibile un nuovo accordo sugli ostaggi, ci sono segnali", ha detto il ministro del Gabinetto di guerra israeliano Benny Gantz confermando l'apertura di Hamas.