D’Aversa | settimo incrocio con l’Inter | il bilancio dei precedenti

D’Aversa vs. Inter, una vittoria a San Siro in 6 precedenti

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Quello di domenica sulla panchina del Lecce sarà ilin carriera, da allenatore, per Robertocontro. Di seguito ildei. QUARTO– Nella sua carriera da allenatore, Robertoha affrontato sei volte fin quiin carriera, in campionato. Quattro volte sulla panchina del Parma, una sulla panchina della Sampdoria e una sulla panchina del Lecce, proprio in questa stagione. In totale il tecnico dei salentini ha raccolto una vittoria (0-1 a San Siro alla guida degli emiliani), due pareggi (entrambi per 2-2, una volta al Parma e una volta alla Sampdoria) e infine tre sconfitte (1-2 e 0-1 al Parma, oltre al 2-0 di quest’anno a San Siro in Inter-Lecce). In attesa di capire ...