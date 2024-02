Darmian | «Seconda stella? Sarebbe storia Inzaghi | due pregi Lautaro Martinez tosto! »

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Dopo la prima parte dell’intervista in cui ha parlato della sua carriera,si è focalizzato sugli obiettivi dell’Inter e di carriera. L’ARRIVO ? Cosìsull’arrivo all’Inter: «Essere troppo buoni viene vista come negativo, ma non è così. Non catturo l’occhio per giocate o cose così, ma cerco sempre di dare il massimo. Non faccio giocate appariscenti, ma nell’arco di una partita siamo chiamati a fare tante scelte. Ottobre 2021? Ci siamo sentiti con mister Conte prima del mio approdo a Milano per parlare del ruolo. Poi a ottobre sono arrivato dopo la terza giornata. Ho avuto modo di lavorare perché c’era la sosta. Sogno diventato realtà al primo giorno quando sono entrato ad Appiano. Emozionante la firma sul contratto, iniziava nuovo capitolo e nuova esperienza. Ho cercato sempre di viverla serenamente e mettermi a disposizione dei ...