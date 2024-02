Darmian | «Giocare in più ruoli? Ho avuto una fortuna»

Darmian: "La seconda stella per la storia. Finale di Champions, ecco cos'ha lasciato. Chiudere con...

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’Inter da tempo predilige i format dove i giocatori si raccontano, non parlando di questioni attuali ma del loro passato. Lo fa anche oggi, pubblicando la terza puntata di Frog Talks dove Ranocchia intervista: ecco un estratto. LA CRESCITA – Matteo, dopo l’intervista uscita stamattina, ripercorre la sua carriera anche con Andrea Ranocchia: «Da parte mia ho sempre creduto in me stesso, nelle mie qualità e in quello che potevo dare e fare per la squadra. Poi sono il primo a dire che magari non sono il giocatore che cattura fin da subito gli occhi del tifoso, per una giocata particolare o altro. Però cerco sempre di fare delle scelte, che sei sempre chiamato a fare all’interno di una partita. Cerco sempre di fare la cosa giusta al momento giusto, poi di dare tutto. Questo spero e penso che sia apprezzato». CAMBIO RUOLO – ...