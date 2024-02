Dargen D’Amico | i curiosi stivali di gomma a “Domenica In” intrigano il web

Prime Video film e serie Tv: tutte le novità di gennaio 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 22 febbraio 2024)non rinuncia alle dichiarazioni di stile, neppure con Mara Venier perIn a Sanremo. A chiusura del Festival, il cantante di Onda Alta ha indossato un paio di maxiinche la Venier ha ribattezzato “da papero” e che in realtà sono un cult.all’Ariston è stato anche protagonista di una dichiarazione di stile, confermata anche durante l’appuntamento speciale post gara conIn a Sanremo. Ospite di Mara Venier,è tornato sul palcoscenico per discutere del suo Sanremo, del brano portato in gara Onda Alta, delle sue tematiche e ha condito la performance con un look che non è passato inosservato. Dai colori vitaminici, il suo ...