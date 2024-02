Daniele Silvestri torna con il podcast dal primo marzo

Daniele Silvestri, dal 1 marzo torna con Le cose che abbiamo in comune: «Il podcast che racconta scorci di vit

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Riparte "Le cose che abbiamo in comune", realizzato in collaborazione con Fandango Max Gazzè, Sergio Cammariere, Finaz, Rodrigo D’Erasmo, Rocco Papaleo, Lillo, Petra Magoni, Niccolò Fabi, Andrea Satta, Rancore. Una grande famiglia, quella di, che abbiamo visto non solo sul palco del live "Il Cantastorie recidivo", i 30 concerti all'Auditorium Parco della Musica