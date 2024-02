Dani Alves | la condanna | 4 anni e 6 mesi per stupro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 febbraio 2024)è statoto a quattroe seidi carcere. Questa lainflitta dal Tribunale di Barcellona al calciatore, sotto processo per l’accusa di. Lo riportano i media spagnoli. L’ex giocatore blaugrana dovrà inoltre risarcire la vittima con 150 mila euro e scontare anche 5di libertà vigilata. Previsto anche l’obbligo di non entrare in contatto con la donna per novee sei. Per il Tribunale, in base alle prove e alla testimonianza della vittima, il rapporto che si è consumato il 30 dicembre 2022 nella discoteca Sutton di Barcellona non era consensuale. Il brasiliano rischiava una pena massima di dodicisecondo l’articolo 179 del Codice Penale. ...