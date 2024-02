Dani Alves e gli altri | quando i calciatori vanno in cronaca per violenza sessuale

Dani Alves condannato a 4 anni e 6 mesi di carcere per violenza sessuale - Sportmediaset

(Di giovedì 22 febbraio 2024) (Adnkronos) – Non solo. E’ lunga la lista di accuse pero molestiaa carico dei. Il calciatore brasiliano è stato condannato oggi in primo grado a 4 anni e mezzo per un’accusa diconsumata nel bagno di un locale di Barcellona. Achraf Hakimi, esterno del Paris Saint Germain e della nazionale marocchina, è stato accusato nel gennaio dell’anno scorso da una ragazza di 23 anni, a suo dire contattata su Instagram e invitata a casa mentre moglie e figli erano in vacanza. C’è anche un altro brasiliano, Antony, accusato sempre l’anno scorso dalla sua ex di, minacce e lesioni personali. Il fenomeno arriva anche nelle fasce giovanili delle grandi squadre. A settembre 2023 nel settore giovanile del Real Madrid sono ...

