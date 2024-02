Dani Alves condannato per violenza sessuale

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’ex stella di Juventus e Barcellona,, è statodal tribunale catalano a quattro anni e sei mesi di carcere per. Lo hanno deciso i giudici, dimezzando la richiesta del pubblico ministero, che aveva chiesto una condanna a nove anni. La pena massima prevista dal codice penale era di 12 anni, ma i legali dell’ex calciatore hanno dimostrato che il loro assistito era ubriaco e hanno ottenuto così uno sconto di pena., alla vittima un risarcimento di 150mila euro I giudici hanno stabilito anche un risarcimento di 150.000 euro nei confronti della vittima. Dopo aver scontato la sua pena,dovrà comunque sottostare alla restrizione della libertà vigilata per cinque anni. Il processo si è concluso il 7 ...

