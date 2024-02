Dani Alves condannato per violenza sessuale | pena pesantissima per l’ex Juventus

(Di giovedì 22 febbraio 2024)è statoa 4 anni e 6 mesi per. È arrivata la tanto attesa condanna, emessa dall’Alta Corte di Barcellona, al termine del processo nel quale era imputatocalciatore brasiliano visto anche in Italia con la maglia della. L’episodio in questione risale a una serata in discoteca nel dicembre del 2022 nella quale, secondo quanto confermato dai giudici, ha abusato di una ragazza. Peranche una condanna a 5 anni di libertà vigilata dopo aver scontato ladetentiva. Presente anche un divieto di allontanamento e incomunicabilità con la vittima per 9 anni e 6 mesi. Dovrà inoltre pagare un risarcimento di 150.000 euro ...

