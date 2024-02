Dani Alves condannato per stupro

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pubblicato il 22 Febbraio, 2024è statoa 4 anni e mezzo di carcere, per. E’ la triste parabola dell’ex stella del Barcellona. Per l’ex nazionale brasiliano, accusato di aver aggredito sessualmente una ragazza di 23 anni nel bagno dell’area riservata della discoteca Sutton di Barcellona il 30 dicembre 2022, il tribunale di Barcellona ha disposto anche a 5 anni di libertà vigilata, dopo la fine della pena, e 9 anni di obbligo di allontanamento ad almeno 1 km di distanza dal domicilio della vittima, oltre a 150.000 euro di risarcimento dei danni. I legali diavevano chiesto l’assoluzione o, se ritenuto colpevole, una condanna a un anno più un risarcimento di 50.000 euro per la vittima., 40 anni, è in prigione ...

