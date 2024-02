Dani Alves condannato per stupro | ecco la pena inferta all’ex calciatore

Dani Alves condannato a quattro anni e sei mesi per violenza sessuale Il calciatore brasiliano Dani Alves è stato condannato a quattro anni e sei mesi per violenza sessuale dalla sezione 12 del

(Di giovedì 22 febbraio 2024) del Barcellona e della Juventus, exdi fama internazionale, è statoa 4 anni e 6 mesi di carcere per violenza sessuale dalla sezione 12 del tribunale di Barcellona. Rischiava unamassima a 12 anni, mentre la Procura aveva chiesto nove anni e la pubblica accusa il massimo della. Il 30 dicembre 2022, una donna di 23 anni ha denunciatoper averla aggredita sessualmente in una discoteca di Barcellona, la Sutton.ha negato le accuse, sostenendo che il rapporto sessuale era consensuale. Tuttavia, ilè stato arrestato il 20 gennaio 2023 e incarcerato senza cauzione. Il giudice ha anche disposto 5 anni di libertà vigilata, dopo la fine della, e 9 anni di ...

