Quattro anni e mezzo di carcere, cinque di libertà vigilata e un indennizzo da 150.000 euro in favore della vittima: sono i principali elementi della pena inflitta in Spagna a Dani Alves, condannato in primo grado per uno stupro commesso a dicembre 2022 in una discoteca di Barcellona. Il primo verdetto sul caso, per il quale l'ex calciatore di Barcellona e Juventus ha già

Dani Alves condannato per stupro, avvocato: "Quattro anni meglio di nove, ma faremo ricorso" (Di giovedì 22 febbraio 2024) Dani Alves è stato condannato a 4 anni e 6 mesi per uno stupro che secondo i giudici si è consumato nel 2021 a Barcellona e l'avvocato dell'ex terzino brasiliano, Ines Guardiola, ha confermato il prevedibile ricorso contro questa sentenza: "Continuiamo a credere nell'innocenza del nostro assistito, la difenderemo fino alla fine. Quattro anni e mezzo, di cui una parte già scontata, sono meglio che nove o 12, ma faremo ricorso". Secondo le norme, peraltro, scontata la metà della pena, Dani Alves, in carcere fin dal 20 gennaio 2023, potrebbe chiedere la libertà condizionale già a maggio del prossimo anno. SportFace.

