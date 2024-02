Dani Alves | condannato al carcere | è arrivata la sentenza

(Di giovedì 22 febbraio 2024)è statoaldopo l’accusa di violenza sessuale in cui è stato coinvolto nei mesi scorsiè statoa quattro anni e sei mesi per violenza sessuale dal tribunale della sezione 12 dell’Audiencia de Barcelona, composto da tre magistrati. Il calciatore, insieme al suo avvocato, Inés Guardiola, al pubblico ministero, Elisabet Jiménez, e all’accusa, Ester García, ha appreso in prima persona dellaquesta mattina. Dopo la decisione dell’Alta Corte di Barcellona, la difesa del calciatore brasiliano può ancora appellarsi all’Alta Corte di Giustizia della Catalogna e, successivamente e nel caso in cui il verdetto sia ancora sfavorevole, alla Corte Suprema. La liberazione provvisoria, fino ad ora, è ...

Dani Alves - nuovo appuntamento in tribunale : in gioco la libertà provvisoria - L’ex terzino del Barcellona ora può conoscere davvero il suo futuro: presto ci sarà il processo finale per stabilire la sua pena in carcere Ci sono novità sul fronte ... (notizie)

Dani Alves condannato a 4 anni e mezzo di carcere per violenza sessuale - Dani Alves è stato condannato dal tribunale di Barcellona a quattro anni e sei mesi di carcere per violenza sessuale . Questo hanno deciso i giudici catalani, dimezzando ... (ilfattoquotidiano)

Dani Alves condannato a 4 anni e mezzo di carcere per lo stupro in una discoteca di Barcellona: L’ex calciatore brasiliano è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di carcere per violenza sessuale. La sentenza era attesa ed è arrivata in mattinata. Dani Alves è stato condannato a 4 anni e 6 mesi per ... fanpage

Dani Alves e l'accusa di stupro, presto la sentenza definitiva: la situazione: Il tempo stringe, nelle prossime ore sarà emessa la sentenza sull'accusa di stupro rivolta nei confronti di Dani Alves, ex Barcellona e Juventus. Secondo quanto si ... lalaziosiamonoi

Processo Dani Alves, domani mattina la sentenza dopo le accuse di stupro: Il tempo stringe, nelle prossime ore sarà emessa la sentenza sull'accusa di stupro rivolta nei confronti di Dani Alves, ex Barcellona e Juventus. Secondo quanto si apprende da COPE, ... tuttojuve