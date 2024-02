Dani Alves condannato a 4 anni e mezzo per violenza sessuale

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’ex calciatore di Barcellona e Juventus accusato dinei confronti di una ragazza in una discoteca ha ottenuto uno sconto di pena. Il pm aveva chiesto 9, i legali hanno ottenuto l’attenuante: era ubriaco

Dani Alves condannato a 4 anni e mezzo di carcere per lo stupro in una discoteca di Barcellona - L'ex calciatore brasiliano è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di carcere per violenza sessuale.Continua a leggere (fanpage)

Calcio : Dani Alves condannato a quattro anni e sei mesi per violenza sessuale - Barcellona, 22 feb. (Adnkronos) - Il calciatore brasiliano Dani Alves è stato condannato a quattro anni e sei mesi per violenza sessuale dalla sezione 12 del tribunale ... (liberoquotidiano)

