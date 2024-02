Dani Alves condannato a 4 anni e mezzo di carcere per stupro . Il tribunale di Barcellona ha deciso sul caso dell' ex calciatore di Barca e Juventus , accusato di aver abusato sessualmente di una

(Di giovedì 22 febbraio 2024), ex calciatore del Barcellona e della Juventus, è statoa 4diper. L’accusa è partita da una ragazza di 23, che ha sporto denuncia sostenendo che il calciatore l’avesse toccata nelle parti intime contro la sua volontà durante una serata alla discoteca Sutton della capitale della Catalogna. I fatti risalgono al dicembre 2022, dopo la partecipazione diai Mondiali in Qatar con il Brasile. Il tribunale di Barcellona ha disposto anche a 5di libertà vigilata, dopo la fine della pena, e 9di obbligo di allontanamento ad almeno 1 km di distanza dal domicilio della vittima, oltre a 150.000 euro di risarcimento dei d. ...

