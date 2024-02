della pena inflitta in Spagna a Dani Alves, condannato in primo grado per uno stupro commesso a dicembre 2022 in una discoteca di Barcellona. Il primo verdetto sul caso, per il quale l'ex calciatore

Dani Alves: calciatore condannato a 4 anni di carcere per stupro (Di giovedì 22 febbraio 2024) Dani Alves: calciatore brasiliano condannato a 4 anni di carcere per aver stuprato una ragazza di 23 anni Dani Alves: calciatore brasiliano è stato a 4 anni di carcere per aver violentemente stuprato una ragazza di 23 anni. Ex calciatore del Barcellona e della Juventus ormai da tempo, è stato accusato di aver aggredito e violato sessualmente una ragazza di 23 anni in un bagno nell’area riservata alla discoteca “Sutton” di Barcellona. Lo stupro sarebbe avvenuto il 30 dicembre 2022, quando il ragazzo ha prima bloccato la ragazza in bagno per poi stuprarla senza il suo consenso. Al ... Leggi tutta la notizia su puntomagazine (Di giovedì 22 febbraio 2024)brasilianoa 4diper aver stuprato una ragazza di 23brasiliano è stato a 4diper aver violentemente stuprato una ragazza di 23. Exdel Barcellona e della Juventus ormai da tempo, è stato accusato di aver aggredito e violato sessualmente una ragazza di 23in un bagno nell’area riservata alla discoteca “Sutton” di Barcellona. Losarebbe avvenuto il 30 dicembre 2022, quando il ragazzo ha prima bloccato la ragazza in bagno per poi stuprarla senza il suo consenso. Al ...

Quando tirarono una banana dagli spalti a Dani Alves e lui la mangiò | VIDEO: Correva l'anno 2014 quando un tifoso del Villareal tirò una banana in campo contro l'allora calciatore del Barcellona Dani Alves, il terzino non si lasciò andare a insulti ma si limitò a recuperare il ...

