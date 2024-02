Dalla Toscana 500mila euro per gli indennizzi dei danni da lupo

Da R. Toscana 500mila euro per indennizzi danni da lupo

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Firenze, 22 febbraio 2024 - E' dila dotazione finanziaria con cui la Regione per il 2024 concedealle aziende zootecniche che hanno subitoda predazione provocati dal. Le risorse sono state messe a disposizionegiunta regionale su iniziativa della vicepresidente e assessora all'Agroalimentare Stefania Saccardi quale riconoscimento alle aziende zootecniche deida predazione provocati dal(canis lupus ). "Anche per il 2024 - ha detto Saccardi - abbiamo ritenuto opportuno garantire la disponibilità delle risorse finanziare per venire incontro alle esigenze degli allevatori e delle aziende danneggiate che sappiamo quanto attendano questi compensi L'impegno è quello di cercare sempre una soluzione per ...

