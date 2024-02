Daily Crown: media, ‘Camilla cacciò via Harry dopo mezz’ora di visita a Carlo’

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Londra, 22 feb. (Adnkronos) – Camilla concesse asoltanto per faral padre, subitola diagnosi di cancro ricevuta da re Carlo, mandandolo via da Clarence Housesoli 30 minuti e intimandogli di non tornare più. Lo scrive RadarOnline citando una fonte reale che avrebbe parlato con il National Enquirer, secondo cui la regina era “indignata e furiosa” per il comportamento del duca di Sussex, volato dalla California al Regno Unito senza l’approvazione del palazzo. Secondo l’insider,avrebbe inoltre fatto aspettare per ore il re 75enne e poi avrebbe chiesto che la sua matrigna fosse allontanata dalla stanza durante il colloquio con suo padre. “Mi hanno detto che Camilla era indignata”, ha dichiarato la fonte. “Ha preso un sacco di bile da ...

Tributes paid to teenage best friends who died after being attacked in Bristol: The families of two teenage boys who died after being stabbed in Bristol have paid tribute to them. Mason Rist, 15, and Max Dixon, 16, were attacked in Ilminster Avenue, Knowle West, Bristol on the ... dudleynews.co.uk

Daily Crown: media, ‘Camilla cacciò via Harry dopo mezz’ora di visita a Carlo’: Londra, 22 feb. (Adnkronos) – Camilla concesse a Harry mezz’ora soltanto per far visita al padre, subito dopo la diagnosi di cancro ricevuta da re Carlo, mandandolo via da Clarence House dopo soli 30 ... ilsannioquotidiano

Trial to begin in Houston-area CROWN Act case: A trial will begin Thursday to determine whether Barbers Hill ISD is violating Texas' CROWN Act after the district suspended a Black student over his hair, which is in dreadlocks. Catch up fast: ... msn