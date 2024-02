Da Sanremo a Balocco | così i Ferragnez non hanno retto alla lunga crisi

Ferragni-Fedez - non solo il pandoro Balocco : tutte le multe per iniziative "poco chiare". Dalla raccolta fondi su Gofundme al caso "Instagram" a Sanremo - Non solo la finta campagna di solidarietà legata al pandoro Balocco. Chiara Ferragni e il marito Fedez sono stati coinvolti da altri provvedimenti delle Autorità e dei ... (ilmattino)