Culture e Letture aps, sabato la presentazione del libro di Lorenzo Tosa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito delle iniziative culturali organizzate daaps,24 febbraio 2024, alle 18:00, presso la Libreria Barbarossa, per “Gli incontri con l’autore” si presenterà il“Vorrei chiederti di quel giorno” (Rizzoli) di. All’incontro parteciperanno oltre l’autore, Nicola Pesce, scrittore e editore, Marina Caiazzo, Elide Apice e Alda Parrella. Questa la sinossi: “Sapere o ignorare sono forme simmetriche di salvezza“. È in questo dittico contraddittorio e duellante l’innesco del racconto di. E l’inchiesta privata e corale su Bruno, suo padre, morto suicida il 2 aprile 1986, non può che partire dall’ultimo giorno e dalle ultime ore trascorse insieme....