Crystal Palace vs Burnley – probabili formazioni

Dove vedere Burnley-Crystal Palace in tv e streaming gratis

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Sabato 24 febbraio pomeriggio inizia l’era Oliver Glasner per il, che accoglie ilal Selhurst Park nell’ultimo incontro di Premier League. Ray Lewington ha guidato le Eagles al pareggio per 1-1 con l’Everton lunedì sera, mentre i Clarets sono stati umiliati per 5-0 in casa dall’Arsenal in un piovoso pomeriggio di Turf Moor. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreI preparativi per la tappa di Goodison Park delsono stati tutt’altro che semplici per le Eagles, scosse da un malore di Roy Hodgson durante una sessione di ...