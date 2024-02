Crollo nel cantiere a Firenze, le prime testimonianze

(Di giovedì 22 febbraio 2024), 22 febbraio 2024 – Vanno avanti le indagini per ricostruire il tragico incidente sul lavoro avvenuto nelEsselunga in via Mariti a. Ieri, 21 febbraio, i vigili del fuoco, dopo giorni di ricerche ininterrotte, hanno trovato il corpo dell’ultimo operaio disperso. Cinque i lavoratori che hanno perso la vita: l’addetto alla betoniera Luigi Coclite, 59 anni, e i carpentieri marocchini Taoufik Haidar, 43 anni, Bouzekri Rahimi, 56, Mohamed El Ferhane, 24, e il tunisino Mohamed Toukabri, 54 anni. Tre i feriti che sono stati ricoverati a Careggi, sono testimoni del drammatico incidente che ha sconvolto l’intera città venerdì scorso alle 8.52 del mattino (Il momento del, cos’è accaduto). Ma la polizia giudiziaria ha sentito anche alcuni tecnici responsabili dei lavori nel ...