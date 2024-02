Crollo Firenze | tecnici cantiere interrogati come testimoni

Crollo Firenze, alcuni tecnici del cantiere interrogati come testimoni

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Alcuniresponsabili dei lavori neldeldisono stati sentiti in questi giorni dalla polizia giudiziaria e, secondo quanto emerge, ad ora sono statipersone informate sui fatti, cioèascoltati per le prime informazioni. Lo si apprende a margine dell'inchiesta condotta dalla procura fiorentina per omicidio plurimo colposo e disastro colposo sul cedimento strutturale di via Mariti che ha causato cinque morti e tre feriti gravi il 16 febbraio. Non è escluso che altrivengano sentiti nei prossimi tempi e che gli stessi sianodi nuovo nel prosieguo dell'inchiesta. I loro verbalipersone informate sui fatti sono raccolti ...