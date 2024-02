Crollo a Firenze | un appello accorato | “Non sono morti bianche”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 febbraio 2024), 22 febbraio 2024 – La nostra redazione ha ricevuto una mail da un gruppo di professionisti riguardo alla tragedia del cantiere. Eccone alcuni brani: «Per favore, non chiamatele mai più ’’. Non lo. E’ un termine che offende, in particolar modo i familiari e la memoria delle vittime del lavoro. Questehanno molte cause che devono essere rimosse e portano a ignorare le norme per la sicurezza sul lavoro. Certo non si tratta di incidenti inevitabili o tragiche fatalità. Se pensiamo alle famiglie che non vedranno più rincasare il loro caro andato a lavorare, a guadagnare per loro, a produrre benessere per tutti noi, di bianco restano solo le pagine di una vita interrotta, di sentimenti afflitti, di una quotidianità distrutta. Per sempre. Chiamarle...