Crollo a Firenze | Landini | “Introdurre patente a punti per le aziende Quelle che non rispettano le regole | devono essere chiuse””

Cgil e Uil, si fanno trascinare allo scontro da Landini. Quello è la proposta della Cisl, che, dopo la tragedia di Firenze, ha E i sindacati sono deboli' Crollo Firenze, individuato il quinto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) “Guardi quanti operai ci sono. I lavoratori hanno scioperato, le fabbriche si son fermate. La gente non ne può più” Lo ha affermato Maurizio, segretario generale della Cgil, parlando con i giornalisti in occasione della manifestazione didopo il grave incidente costato la vita il 16 febbraio a 5 operai. “Siccome questo Paese lo tengono in piedi quelli che stanno lavorando, il messaggio è che bisogna iniziare a difendere gli interessi di chi lavora. Non ci devenessuno che muore sul lavoro, zero morti è l’obiettivo di tutti. C’è un sistema da cambiare, estendere le tutele anche ai privati, lo chiediamo da tempo. Stesseche valgono per il pubblico. Bisognalaper le...