Cristiano Ronaldo e lo smalto nero sulle unghie | perché lo fa | non è un vezzo estetico

Partire dalla questione Ronaldo per parlare di questo Portogallo sarà a Cristiano che ci si aggrapperà quando arriveranno le Modric e compagni saranno chiamati a ritrovare presto lo smalto

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 22 febbraio 2024)ha lodei piedi mentre si allena in palestra. Non è unma l'attaccante portoghese lo fa per questione di profilassi e di igiene personale.