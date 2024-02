Cristiano junior snobba il padre davanti a tutti, CR7 lo richiama: "Vieni a salutarmi"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’episodio è avvenuto mentre l’under 13 dell’Al-Nassr sfilava, nel prepartita contro l’Al Fateh, per celebrare la vittoria del torneo di categoria. Il video è diventato subito virale e dal labiale del campione portoghese si percepisce la rabbia per la scelta del figlio

La Juventus avrebbe scelto Di Gregorio del Monza per il dopo Szczesny: Non solo la Juventus, ma anche Napoli, Roma e Inter sarebbero interessate a Di Gregorio, ecco che per Cristiano Giuntoli non sarà semplice ... ma anche Fabio Miretti e Samuel Iling-Junior, che ... it.blastingnews

CRISTIANO SCAPOLO: INTERVISTA: L’editore del giornale online non è responsabile del contenuto degli articoli, ne delle immagini, ne dei commenti ai post, nè del contenuto dei siti linkati che sono sotto responsabilità dei singoli ... news-sports

La dieta di Alice Bellandi: cosa mangia la judoka bresciana: Si è messa in mostra prima a livello giovanile vincendo il titolo di europei cadetti a Sofia 2015 e ai mondiali junior di Nassau 2018, poi ha rappresentato l’Italia ai Giochi olimpici estivi di Tokyo ... tuobenessere