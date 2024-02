Cristiano De André | le date del tour “De André #DeAndré – Best Of Live Tour”

Fabrizio De André, il figlio Cristiano porta in tour i capolavori del padre

(Di giovedì 22 febbraio 2024)Desi esibirà in concerto in tutta Italia con “De#DeOf”, un omaggio al padre Fabrizio Questa estateDEsi esibirà in concerto in tutta Italia con “De#DeOf”, un omaggio al padre Fabrizio, a 25 anni dalla sua scomparsa, e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. Il progetto “Decanta De” si arricchisce così di ...