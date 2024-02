Crisi nel paradiso dei Ferragnez | Fedez abbandona casa La coppia scoppia?

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La storia d'amore che ha incantato il mondo dei social media sembra aver imboccato una strada accidentata pere Chiara Ferragni. Secondo quanto riportato da Dagospia, il rapper avrebbeto la loro residenza da domenica scorsa, segnando un punto di non ritorno nella loro relazione. Le tensioni sarebbero state evidenti già dall'anno scorso, durante la co-conduzione di Sanremo, dove Chiara Ferragni ha affiancato il marito sul palco del Festival. Da quel momento in poi, le crepe nellasi sarebbero fatte sempre più profonde, conche avrebbe spesso eclissato la moglie con le sue uscite polemiche, portando l'ombra sul suo successo.Tuttavia, la Ferragni avrebbe scelto di rimandare ogni decisione importante per stare vicina al marito, soprattutto quando questi ha affrontato problemi di salute. Ma la ...

Perugia, presidente della Comm. Bilancio interrompe Morbello di Alternativa Popolare. La sua colpa Aver nominato Bandecchi: Maria Cristina Morbello (Gruppo misto) e vice coordinatrice regionale di Alternativa Popolare, nel corso del suo intervento di ieri in Commissione Bilancio stava ricordando che – a parte profittare ... tag24

Piove troppo poco e non c’è neve: in Italia scarseggia l’acqua: Sono soprattutto le alte temperature (da Siracusa a Torino e nel Cuneese hanno sfiorato e talvolta superato i 20 gradi con lo zero termico, che ha raggiunto i 3000 metri sulle Alpi) a confermare come ... dire

Metsola, "le crisi hanno unito l'Europa, ora al voto per migliorarla": "La morte di Navalny ci ha ricordato quanto dobbiamo essere saldi nel nostro sostegno all'Ucraina e nella difesa ... con un legittimo Stato per i palestinesi". "Le crisi che abbiamo attraversato ci ... ansa