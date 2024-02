Crisi Ferragni-Fedez | l’insolito silenzio assordante carico di dubbi e domande

Ferragni e Fedez, è crisi: lui lascia l’attico a Citylife, la foto dell’influencer senza fede al dito. E lei …

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 febbraio 2024 – Tutto è iniziato con un cane e un papillon, questo lo sanno tutti: lui aveva cantato in un suo brano con JAx, ‘Vorrei ma non posto’ del collare glitterato del cucciolo, lei aveva pubblicato sui suoi social il video di quel brano, lui aveva risposto su TikTok e via così per anni e anni, minuto per minuto, tutto - tutto: felicità e dolori, nascite di figli e malattie, moda e musica, lussi e beneficenze, trionfi e mea culpa - a favore di telefonini e telecamere, tutto in diretta bypassando ogni altro mass media, gestendo se stessi in prima persona e in questo modo lanciando nel nostro Paese un nuovo modello di comunicazione a lungo vincente, anzi di più: colossale, un impero da milioni di fan (follower).. Ma ora che Dagospia lancia la bomba della separazione,. Secondo il sitose ne sarebbe andato di casa domenica ...