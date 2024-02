Covid e lavoratori irregolari | le regioni che hanno ricevuto più fondi

Certificati di quarantena Covid irregolari. L’Inps: «Contestazioni necessarie»

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2024 (GU serie generale n. 40) è stato pubblicato il decreto con il riparto, tra le, delle somme destinate al contrasto del lavoro irregolare e al finanziamento del Servizio sanitario nazionale durante l’emergenza. Vediamo, nel dettaglio, quali sono lechedi più. Iarrivati durante la pandemia Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, durante la fase più delicata della pandemia avevano emesso tutta una serie di direttive volte a ottimizzare il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in risposta all’emergenza-19. Tra il 2020 e il 2021 sono stati promossi anche una serie di interventi per favorire ...

Novavax risolve la controversia con Gavi sui vaccini Covid: del 2021 per il prototipo di vaccino COVID-19 di Novavax (NVX-CoV2373). Questo accordo pone fine all'arbitrato pendente relativo all'APA, originato dai ritardi di Novavax nella consegna dei vaccini. teleborsa

GDF Fermo operazione: "Virtual Word". Contrasto all'immigrazione clandestina e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: correlati agli aiuti pubblici elargiti dall’I.N.P.S. per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Tra i lavoratori che ne hanno beneficiato illegittimamente, ne sono stati individuati quattro per i quali è ... corrierenews

