Covid-19 | cosa dice il più grande studio globale sulla sicurezza dei vaccini

Ok alla Commissione Covid - per il M5s è “un plotone d’esecuzione” : a cosa serve e quale compito avrà - È stata istituita, con l'approvazione della Camera, la Commissione d'inchiesta sul Covid , che avrà il compito di indagare sulla gestione della pandemia da parte del ... (fanpage)

Covid - commissione d’inchiesta sì o no? Cosa dicono i virologi - Crisanti: "Con impronta politica destinata a fallire". Gismondo:"Doveroso fare chiarezza dopo tanti errori" L'ok della Camera a una commissione d'inchiesta sul Covid ... (sbircialanotizia)

Vaccini Covid, lo studio su trombosi, miocardite e altre reazioni avverse: Il progetto si chiama Global Covid Vaccine Safety (GCoVS), ed è stato istituito nel 2021. Per quanto concerne quelli anti Covid, negli ultimi tre anni, ne sono state somministrate oltre 13,5 miliardi ... tg24.sky

Campania, turismo in crescita nel 2024: cosa attrae maggiormente i visitatori: Stime e prospettive per la Campania Per la Campania, invece, le prime stime evidenziano un consolidamento della ripresa della domanda, soprattutto di quella straniera, recuperando i livelli pre-Covid. napolitoday

Contro il caro-gite, nelle scuole umbre rate e solidarietà: Stessa cosa con Malta. Altra iniziativa importante è lo stage linguistico ... hanno subito dei forti rincari, rispetto sia al periodo pre-Covid che allo scorso anno scolastico. Meno male che per le ... ilmessaggero