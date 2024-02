Costa Morena | un assolto | sei prosciolti Udienza preliminare a Brindisi

Brindisi, lavori a Costa Morena: assolto il presidente Ugo Patroni Griffi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’area a servizio dei traghetti merci non poteva essere utilizzata per costruirci un terminal. Su questa base erano state indagate varie persone, dal presidente dell’autorità portuale dia vari tecnici ed imprenditori. Sette indagati in tutto, nella vicenda giudiziaria riguardante. Oggi si è conclusa dopo undici mesi l’. Ugo Patroni Griffi, presidente dell’autorità portuale, scelto il rito abbreviato, è stato. Gli altri sei sono stati: Francesco Di Leverano, Mario Valehte, Cristian Casilli, Francesco Caroli (difeso dagli avvocati Leonardo Conserva e Gaetano Cimaglia) Devis Rizzo e Domenico Blanco. L'articolo: un, sei ...