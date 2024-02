Così Mediterraneo allargato e Indo Pacifico si integrano nell’IndoMed e MedAtlantic

Si apre così una nuova fase della strategia militare italiana: alla presenza nel Mediterraneo allargato e all'Africa, questo

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Con l’assunzione ormai chiara dell’come regione di mondo da cui passerà il futuro delle dinamiche internazionali e dello sviluppo demografico-economico, e con l’area Transatlantica che resta il centro del presente, emerge con maggiore consistenza la centralità geo-strategica del. Sono per esempio le rotte Suez-Bab el Mandeb destabilizzate dagli Houthi a dimostrare come senza questo fulcro di interconnessione tra le due regioni, l’Europa (polo transatlantico) resta isolata dall’Asia, e le rotte geo-economiche che disegnano la nuova globalizzazione – anche connessa ai concetti di de-risking e di sviluppo in vari Paesi del mondo – fanno emergere concetti come quello di “” o “Med-Atlantic”. E se è certo che gli oceani Indiano, ...